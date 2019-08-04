أنباء عن انفجار عنيف داخل معسكر اللواء الثالث بمأرب

قال مصدر محلي بمأرب إن انفجار عنيف داخل معسكر اللواء الثالث مشاه جبلي بالمنطقة العسكرية الثالثة.
وبحسب المصادر إن دخان كثيف تصاعد من داخل المعسكر واصفا الانفجار بالعنيف .
ولم تعرف حتى اللحظة أسباب الانفجار الذي وقع وإن كان هناك ضحايا جراء التفجير.
وأشارت المصادر إلى ان مواطنين كانوا متجمعين في مصلحة الجوازات المجاورة للمعسكر غادروا المكان بعد الانفجار.
وطوقت قوات أمنية المكان ومنعت اقتراب المواطنين من المكان.
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