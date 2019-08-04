البحسني يلتقي عددا من مشائخ وأعيان قبائل ثعين بمديرية الريدة وقصيعر

التقى محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم عدد من مشائخ وأعيان قبائل ثعين بمديرية الريدة وقصيعر، لتهنئته بالسلامة عقب عودته من رحلته العلاجية وللتناقش حول عدد من القضايا التي تهم أبناء المديرية.

وتحدث خلال اللقاء المقدم عادل صالح القرادي بكلمة نيابة عن المشائخ والأعيان، هنأ في مستهلها محافظ حضرموت على عودته بالسلامة من جمهورية ألمانيا الاتحادية، داعيا الله أن يمده بموفور الصحة والسلامة ويعينه على أداء مهامه الكبيرة في خدمة حضرموت وأبنائها.

كما استعرض المقدم القرادي خلال كلمة جملة القضايا والمشكلات التي تعاني منها مديرية الريدة وقصيعر خصوصا في قطاع الكهرباء وزيادة الوقود الخاص بتولدها والطرقات والنظافة بالمديرية.

وعبر محافظ حضرموت خلال لقائه مشائخ وأعيان تثعين بمديرية الريدة وقصيعر على اهتمام السلطة المحلية بالمحافظة بمديرية الريدة وقصيعر وكافة المديريات الشرقية للمحافظة، لافتا إلى أن السلطة قد اتخذت قرارا قبل فترة وجيزة بتكثيف الجهود لتنمية المديريات الشرقية بعد أن تم التركيز خلال السنوات الماضية وعقب التحرير على المديريات الغربية عبر العمليات الأمنية والعسكرية التي نفذت فيها للقضاء على العناصر الإرهابية وتنفيذ مشاريع خدمية تخدم المواطنين، مبشرا أبناء مديرية الريدة وقصيعر بتقديم حلول عاجلة للمشاكل التي تتطلب تدخلا سريعا لها، ووضع خطط لتنفيذ مشاريع خدمية وتنموية للمديرية عبر السلطة المحلية بالمحافظة وبمشاركة قيادة التحالف العربي بحضرموت.