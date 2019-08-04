الحوثي يخطف شاعرة من منزلها بصنعاء

اختطفت ميليشيا الحوثي الانقلابية، الذراع الإيرانية في اليمن، الجمعة، شاعرة وناشطة حقوقية، بعد مداهمة منزلها في صنعاء.

وقال شهود عيان، وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، إن عناصر حوثية مسلحة حاصرت منزل الناشطة والشاعرة برديس السياغي، قبل اقتحامه برفقة مسلحات حوثيات من كتيبة ما تسمى "الزينبيات".

وذكرت المصادر، أن العناصر الحوثية اختطفت الشاعرة برديس من بين أطفالها واقتادتها إلى جهة مجهولة.

وتحتجز ميليشيات الحوثي الانقلابية، نحو 300 امرأة وفتاة في سجون سرية وغير رسمية في صنعاء، دون مسوغ قانوني، وتمارس بحقهن انتهاكات مشينة.