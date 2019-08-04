مجلس ادارة مؤسسة المياه والصرف الصحي بوادي حضرموت يناقش عدد من قضايا المؤسسة

ناقش اجتماع لمجلس ادارة المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بوادي وصحراء حضرموت برئاسة وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري عدد من القضايا المتعلقة بسر نشاط المؤسسة .

و استعرض المجلس الذي حضره وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي تقرير عن سير اعمال مشروع مرافق الصرف الصحي لمدينتي سيئون وتريم ، وجهود المؤسسة بالتعاون مع السلطة المحلية في تجاوز عدد من المعوقات الفنية التي تواجه اعمال المشروع .

و تناول اجتماع مجلس الادارة الى تقرير اللجنة الاشرافية على الجرد السنوي للعام 2018 م ، و كذا مناقشة ملاحظات الجهاز المركزي للحساب الختامي 2017 م .

واقر المجلس احالة الوثائق والاوراق القديمة الخاصة بالمؤسسة الى المركز الوطني للوثائق للاطلاع عليها و اتخاذ ما يلزم بشأنها .

وكان المجلس استهل اجتماعه بمناقشة مستوى تنفيذ قرارات المحضر السابق لشهر ابريل للعام 2018 م .