علي ناصر محمد يصدر كتابه الجديد "الطريق الى عدن"

أصدر علي ناصر محمد، كتابه الجديد والذي حمل عنوان "الطريق الى عدن" عن مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون.
وقال ناصر ان هذا الكتاب محاولة متواضعة اراد من خلاله لفت الانتباه الى ما يزخر به مجتمعنا من عادات وقيم ومثل نبيلة، ومافي هذه العادات والتقاليد من ثراء وتنوع.
وتابع ناصر في تصريحه :وقد جمعت مادته من معايشات ومشاهدات وحورات واحاديث جرت في رحلة قمت بها انا ورفاق الرحلة من دثينة الى عدن، ودونتها في عدة محطات توقفنا بها ووضعته في قالب حواري يجمع بين اللغة العربية الفصحى واللهجة المحلية.
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