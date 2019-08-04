ونشر "البخيتي"، فى وقت سابق من الأيام، تدوينة، قال خلالها، قضيتنا وقضية الإخوان المسلمين قضية واحدة، والتحديات التي تواجهنا واحدة وكبيرة ويفترض أن نكون فى خندق واحد".
كما رحب محمد عبدالقدوس، المسئول بوكالة سبأ التي يسيطر عليها الحوثيون فى صنعاء، بالتقارب مع حزب التجمع اليمني للإصلاح، حيث قال: "نرحب بأي تقارب مع الإصلاح"، مادحاً فى كوادر الجماعات الإرهابية، كما أثني على مواقفهم بجانب الحوثيين.
كانت هذه تفاصيل خبر فضائح مُتكررة.. تدوينات وتصريحات تكشف أسرار علاقة الحوثيين بالإصلاح وداعش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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