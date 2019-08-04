شكرا لقرائتكم خبر عن وردالان : صنعاء تعلن عن بدء حملة مضادة لما تقوم به عناصر المجلس الانتقالي مع ابناء الشمال في الجنوب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه رئيس اتحاد اطفال اليمن مصطفى منصر دعوة للمواطنين في صنعاء للمشاركة في حملة مضادة لما تقوم به عناصر خارجة عن النظام والقانون في عدن من عمليات ترحيل لابناء المناطق الشمالية في الجنوب. اخبار تهمك ودعا منصر المواطنين للمشاركة في الخروج صباح اليوم الأحد من أجل توزيع الورود على أبناء المحافظات الجنوبية في صنعاء بالتزامن مع تصاعد العنف ضد أبناء الشمال في عدن جنوب اليمن .

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