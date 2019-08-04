شكرا لقرائتكم خبر عن بكل شجاعة الاميرة هيا بنت الحسين تفاجئ المحكمة البريطانية وتكشف سر خطير عن زوجها محمد بن راشد .. قصم ظهره والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في أولى جلسات المحكمة التي انطلقت الثلاثاء الماضي، بين الأميرة هيا بنت الحسين، وزوجها حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، فاجأت الأميرة هيا المحكمة البريطانية بطلب شكل إحراجا كبيرا لمحمد بن راشد وقصمت ظهره، بكشف سر خطير، عن أساليب بن راشد في التعامل مع أسرته وبناته.

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وكشفت وكالة برس اسوشييشن البريطانية الثلاثاء، أن الأميرة هيا بنت الحسين زوجة حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم تقدمت بطلب "أمر حماية من الزواج القسري" خلال جلسة استماع في محكمة في لندن "تتعلق بمصلحة طفليهما".

وتقدمت الأميرة هيا (45 عاما) بطلب "الحماية وطلب عدم التعرض للإساءة وحضانة طفليهما"، بحسب ما استمتعت المحكمة العليا.

ماذا يعني هذا الطلب.. وكيف كسر ظهر الشيخ محمد بن راشد؟.. لمعرفة ذلك مع تفاصيل أخرى.. شاهدوا الفيديو أدناه: