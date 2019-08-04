شكرا لقرائتكم خبر عن اليكم بالاسم والصورة...هذا هو من يحرض على العمال والبسطاء الشماليين في عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الصحافي اكرم البجيري في منشور على حائطه بالفيسبوك تابعه هناعدن من يحرض على العمال والبسطاء هو هذا نائب رئيس المجلس الانتقالي هاني بن بريك ويبرر كل أعمال العنف ضدهم. اخبار تهمك

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