الكثيري يفتتح فرع مؤسسة أمراض القلب الخيرية ومركز نبض الحياة بسيئون

دشن وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري اليوم الحملة العلاجية لمرضى القلب بوادي وصحراء حضرموت التي تقيمها مؤسسة أمراض القلب الخيرية ومركز نبض الحياة لأمراض وجراحة القلب بمناسبة تدشين العمل بفرع المؤسسة بسيئون.

وتعرف وكيل المحافظة ومعه مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بوادي وصحراء حضرموت الدكتور هاني العمودي من مدير مركز نبض الحياة استشاري أمراض القلب البرفسور عبدالناصر منيباري ورئيس مؤسسة أمراض القلب الخيرية محمد عوض باشعيب بأن الحملة العلاجية التي يشارك فيها مجموعة من استشاري وجراحي وأطباء القلب تهدف الى تقديم خدمات القلب والأوعية الدموية للمرضى الجدد وعمل تقييم لحالاتهم ومتابعة المرضى المشخصين ، اضافة الى التعليم الطبي المستمر للكادر الفني من أطباء وممرضين .

مشيرين بأن الحملة التي ستستمر على مدى خمسة أيام يتوقع ان يستفيد منها قرابة 600 مريض ، وستقدم المعاينة والفحوصات مجانا .

وفي فعالية التدشين أوضح وكيل المحافظة لشئون الوادي والصحراء عصام الكثيري بأن المركز يمثل أهمية كبيرة كون النسبة الأكبر من المصابين بأمراض القلب بالمحافظة هم من مديريات الوادي والصحراء ولتخفيف العبء عنهم من مشقة الانتقال الى المكلا ، لافتا بأن المركز هو نواة لمركز متكامل لأمراض القلب تجرى فيه كبرى عمليات القلب المختلفة ، مؤكدا اهتمام السلطة المحلية بالقطاع الصحي وحرصها على تنفيذ العديد من المشاريع الصحية المختلفة .

حضر افتتاح المركز وتدشين الحملة العلاجية مدير هيئة مستشفى سيئون الدكتور انيس عيديد والمدير الاداري بالمؤسسة سامي أكرم باشعيب وعدد من المختصين .