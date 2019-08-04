مقاتلات التحالف تقصف مواقع لميليشيا الحوثي بالضالع

ذكرت مصادر عسكرية، أن مقاتلات التحالف العربي، شنت فجر اليوم الأحد، سلسلة غارات جوية على مواقع وتحصينات ميليشيات الحوثي في منطقة يعيس بمريس شمالي الضالع.
وأضافت المصادر، أن مقاتلات التحالف استهدفت آليات عسكرية، ومواقع تتمركز فيها المليشيات في يعيس.
وأشارت المصادر، إلى أن الغارات أسفرت عن إصابة أهدافها بدقة، مخلفة خسائر في صفوف الميليشيات الحوثية.
وذكرت المصادر، أن مقاتلات التحالف شنت سلسلة غارات أخرى، على تجمعات ميليشيات الحوثي في جبهة حجر غربي الضالع.
وأوضحت المصادر، أن مقاتلات التحالف واصلت التحليق على جبهات الضالع حتى ساعات الصباح الأولى.
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