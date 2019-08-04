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شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن كاميرا احترافيه ترصد رجل أمن سعودي وهو يقوم بهذا الفعل بمقر عمله .. والأمير تركي يتحرك على الفور ويستدعيه إلى مكتبه .. شاهد الفيديو الذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالله التهامي - استدعى أمير منطقة عسير تركي بن طلال، العريف في شرطة محافظة تنومة، حسن صالح الشهري، إلى مكتبه، بعد رصده عبر الكاميرات في العمل.
ودعا الأمير تركي بن طلال، مدير شرطة تنومة، لتكريمه حيث لاحظ عليه أثناء متابعة سير العمل عبر الكاميرات "قيافته الممتازة ومظهره الحسن".
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ووجه "بتقديم الشكر للعريف حسن الشهري ولمديره المقدم عبد الله محمد الأحمري، على أن يمرر مقطع الفيديو لجميع الزملاء الضباط والأفراد بشرطة المنطقة".
فيديو ..
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بعد مشاهدته عبر كاميرات النقل ..أمير عسير يستدعي رجل أمن إلى مكتبه .
.#عسير #السعودية
. pic.twitter.com/RAqtuP93Kt
— أخبار السعودية (@SaudiNews50) 30 يوليو 2019">http://
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فيديو ..— أخبار السعودية (@SaudiNews50) July 30, 2019
.
بعد مشاهدته عبر كاميرات النقل ..أمير عسير يستدعي رجل أمن إلى مكتبه .
.#عسير #السعودية
. pic.twitter.com/RAqtuP93Kt
فيديو ..
.
بعد مشاهدته عبر كاميرات النقل ..أمير عسير يستدعي رجل أمن إلى مكتبه .
.#عسير #السعودية
.
فيديو ..— أخبار السعودية (@SaudiNews50) July 30, 2019
.
بعد مشاهدته عبر كاميرات النقل ..أمير عسير يستدعي رجل أمن إلى مكتبه .
.#عسير #السعودية
. pic.twitter.com/RAqtuP93Kt
فيديو ..— أخبار السعودية (@SaudiNews50) July 30, 2019
.
بعد مشاهدته عبر كاميرات النقل ..أمير عسير يستدعي رجل أمن إلى مكتبه .
.#عسير #السعودية
. pic.twitter.com/RAqtuP93Kt
المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر
فيديو ..— أخبار السعودية (@SaudiNews50) July 30, 2019
.
بعد مشاهدته عبر كاميرات النقل ..أمير عسير يستدعي رجل أمن إلى مكتبه .
.#عسير #السعودية
. pic.twitter.com/RAqtuP93Kt
كانت هذه تفاصيل خبر كاميرا احترافيه ترصد رجل أمن سعودي وهو يقوم بهذا الفعل بمقر عمله .. والأمير تركي يتحرك على الفور ويستدعيه إلى مكتبه .. شاهد الفيديو الذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحدث أونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.