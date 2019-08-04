شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن ورد الآن: السعودية تصعق الرئيس هادي وتؤيد المجلس الانتقالي وتصدر بيان عاجل يكشف المتورط في تفجيرات عدن الدامية والشرعية ترد بقوة على الاتهامات السعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - اتهم السفير السعودي لدى اليمن إيران بالوقوف وراء هجوم على عرض عسكري في عدن، الخميس، أعلنت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران المسؤولية عنه.

وقال السفير محمد بن سعيد الجابر المشرف أيضا على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، عبر حسابه في تويتر إن "الاستهداف المتزامن من قبل الميليشا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لأمن واستقرار العاصمة عدن مؤشر قوي لتوحد أهدافها مع أخواتها الإرهابية داعش وتنظيم القاعدة التي تستحل الدماء ولا تعترف بالدولة ولا بالقوانين ولا بحرمة الإنسان."

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ومن جانبه علق رئيس وزراء اليمن معين عبد الملك سعيد على الاتهامات التي وجهها السفير السعدي لايران ونشر تغريدات منفصلة على تويتر أكد فيها إن الهجمات جرى التنسيق لها "تحت إدارة إيرانية".

وكانت العاصمة المؤقتة عدن قد استفاقت صباح الخميس الماضي على هجومين داميين، أسفرا عن مقتل 51 شخصا وفقا لمصدر يمني، استهدف الأول معسكر الجلاء والذي تبنت قوات الحوثي مسؤوليتها عنه، في حين وقع الهجوم الثاني على مركز للشرطة.

وكان المجلس الانتقالي قد رفض توجيه الاتهام للحوثيين ، متهما جهات اخرى بانها هي التي تقف وراء تلك التفجيرات التي خلفت عشرات القتلى .