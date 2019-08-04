الكثيري يطلع على آخر الاستعدادات لافتتاح المجمع الاكاديمي المهني بالقطن

اطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات وادي حضرموت و الصحراء عصام حبريش الكثيري على آخر الاستعدادات و التجهيزات لافتتاح مجمع القطن الاكاديمي المهني الذي يضم فروع كلية التربية بجامعة سيئون و كلية المجتمع و المعهد الصحي و المعهد التقني البيطري الزراعي في اطار جهود السلطة المحلية بوادي حضرموت في تسهيل التحاق الطلاب والطالبات في المديريات الغربية .

وفي الاجتماع الي ترأسة الوكيل الكثيري وحضره الدكتور محمد عاشور الكثيري و وكيل محافظة حضرموت المساعد المهندس هشام السعيدي تم استعراض مستوى الاستعدادات من قبل المؤسسات التعليمية من اجل بدء الدراسة في المجمع مع بداية العام الدراسي القادم و جهودهم في تهيئة الاجواء و البنية التحتية الملائمة بمبنى المعهد التقني الزراعي البيطري بالقطن و الذي ساهم صندوق التنمية و اعادة الاعمار السعودي في تجهيزه ببعض التجهيزات .

و يضم المجمع الاكاديمي المهني بالقطن فروع لكلية التربية بجامعة سيئون في قسمي اللغة العربية و التربية الاسلامية و كلية المجتمع بسيئون بقسم نظم معلومات ادارية و المعهد التقني الزراعي البيطري و المعهد الصحي بقسمي مساعد طبيب و تمريض عام.

حضر الاجتماع عميد كلية المجتمع الدكتور عبدالقادر الكاف و عميد كلية التربية بسيئون الدكتور عبدالقادر باجبير و الاستاذ محبوب فرج امان مدير عام مكتب التعليم الفني والتدريب المهني و الدكتور محمد عوض لرضي مدير المعهد الصحي بسيئون.