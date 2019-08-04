الجيش الوطني يعثر على مخزن أسلحة ويتقدم ميدانياً بباقم صعدة

عثرت قوات الجيش الوطني على مخزن أسلحة تابع لمليشيا الحوثي في مديرية باقم شمال محافظة صعدة بالتزامن مع تقدم ميداني جديد.

ونجح الجيش، مساء السبت، في محور الشمالي من صعدة، في السيطرة على مواقع للحوثيين في محيط " مثلث باقم" الاستراتيجي.

وأوضح العميد محمد الباهلي، أركان حرب اللواء الخامس حرس حدود بالجيش اليمني، أن قواته تمكنت في عملية عسكرية نوعية من السيطرة على موقع "الهنجر" والتلال "السود" وقطع شريان إمداد العناصر الحوثية المتبقية في مركز مديرية باقم.

وذكر المسؤول العسكري في بيان أن الجيش الوطني عثر على مخزن يضم صواريخ وأسلحة خفيفة وذخائر فى أحد كهوف المنطقة عقب معارك خلفت عشرات القتلى بصفوف مليشيا الحوثي؛ حيث لا تزال جثثهم متناثرة في الجبال.