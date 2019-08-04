رئيس جامعة حضرموت يكرم شركة أرض حمير للتجارة العامة بالمكلا

التقى الدكتور محمد سعيد خنبش رئيس جامعة حضرموت بمكتبه برئاسة الجامعة بعدنان الشطيري المدير العام لشركة أرض حمير للتجارة العامة بالمكلا.

وناقش اللقاء أوجه التعاون المشترك بين الجانبين في إطار شراكة الجامعة مع القطاع التجاري للمساهمة في خدمة الأنشطة المختلفة للجامعة من خلال دعم القطاع التجاري للتعليم الجامعي والبحث العلمي الذي يسهم في خدمة المجتمع .

من جانبه أعرب رئيس جامعة حضرموت عن شكرهم وتقديرهم لشركة أرض حمير للتجارة العامة على دعمهم للجامعة وكذلك مساهمتهم في انجاح المؤتمر العلمي الرابع المنعقد تحت شعار ( دور العلوم الإنسانية في تحقيق التنمية المستدامة ) للفترة من 24 – 25 يوليو 2019م داعياً كافة الشركات التجارية ورجال الاعمال والتجار إلى دعم مجالات التعليم الجامعي والمساهمة في تطوير البحث العلمي والأنشطة المختلفة التي تقيمها جامعة حضرموت .

حضر اللقاء عبدالله علوي عيديد الأمين العام للجامعة .