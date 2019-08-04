خبير أمني: إيران وقطر وتركيا تهدف لتهديد دول الخليج

أكد الخبير الأمني، فكتور فانون، إن إيران وقطر وتركيا تهدف لتهديد دول الخليج من جهة الحد الجنوبي في محاولة لتشتيت القوة وإضعافها.

وأضافت وفق ما نشرته صحيفة "البيان" الصادرة اليوم الأحد - تابعها "الخليج 365"- "ونظراً لفشل عصابات الإرهاب وعلى رأسها تنظيم الحوثي في المواجهة العسكرية المباشرة مع قوات الجيش الوطني اليمني".

ومضى "لجأت لعمليات إرهابية خاطفة وسريعة في محاولة لكسب بعض الأرض، وأيضاً لنسف مساعي السلام والحل السلمي وإبقاء الوضع على ما هو عليه كونه يصب في صالح تحالف الشر".