شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن اليكم بالاسم: هذا هو من يحرض على العمال والبسطاء الشماليين في عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - شاهد أيضاً: Advertisements ال الصحافي اكرم البجيري في منشور على حائطه بالفيسبوك تابعه هناعدن من يحرض على العمال والبسطاء هو هذا نائب رئيس المجلس الانتقالي هاني بن بريك ويبرر كل أعمال العنف ضدهم.

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