الداخلية تحذر من أي صفحات على مواقع التواصل الإجتماعي تحمل اسم الوزير الميسري

حذر مدير عام إدارة التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية العميد عبدالقوي باعش، من أي صفحات علا مواقع التواصل الإجتماع تنتحل صفحة نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية، المهندس، أحمد الميسري .

ونفى عبدالقوي في تصريح نشرته وكالة سبأ الرسمية، امتلاك المهندس أحمد الميسري، أي حسابات تحمل اسمه وصفته على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و "تويتر".

واكد العميد باعش إن وسائل الإعلام الرسمية هي المصدر الأساسي والوحيد لأخبار الوزير الميسري .. داعياً كافة وسائل الإعلام إلى عدم اعتماد أي تصريحات منسوبة للوزير الميسري إلا عبر وسائل الإعلام الرسمية كموقع وكالة الأنباء اليمنية(سبأ) وموقع وزارة الداخلية وصحيفة 14 أكتوبر.

وحذر أي جهة أو طرف من استغلال واستخدام اسم وصفة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية من خلال إنشاء صفحات وحسابات وهمية ومزورة تنتحل اسمه وصفته على مواقع التواصل الاجتماعي .. معتبراً تلك الخطوات بمثابة محاولات فاشلة لإثارة الشائعات والفتن وزعزعة الأمن والاستقرار.