عدن مهددة بإنقطاع التيار الكهربائي بسبب إضراب محطات الطاقة المشتراه

أعلن مدراء المحطات الطاقة الكهربائية المشتراه في عدن عن تعليق الخدمة الكهربائية ابتدأ من يوم اليوم الاحد الساعة ١٢ ظهرا بسبب عدم إيفاء الحكومة بدفع المستحقات المالية التي لهم منذ اكثر من عام بحسب المصدر.
وأشارت وثيقة تم نشرها من قبل مالكي المحطات إمهال الحكومة شهر للإيفاء الا ان المصدر اوضح انه لاتجاوب حتى اللحظة.
وشهدت محافظة حضرموت انقطاعات في التيار الكهربائي تسبب في خروج مظاهرات مطالبة بتحسين الخدمات.
ولاتزال المحافظات المحررة تعاني من إنقطاعات متكررة للتيار الكهربائي إما بسبب نفاذ مادة الديزل أو بسبب عدم دفع مستحقات المحطات المستأجرة .
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