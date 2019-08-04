مصدر مسؤول ينفي وجود أي صفحة لرئيس الوزراء في "فيسبوك"

نفى مصدر مسؤول برئاسة الوزراء، وجود أي صفحة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" .. مؤكداص عدم صلة رئيس الوزراء بأي صفحة تنتحل اسمه وصفته بموقع "فيسبوك".

كما أكد المصدر، وجود حساب رسمي لرئيس الوزراء معين عبدالملك، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يحمل اسم الحساب الرسمي لدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، وعنوانه https://twitter.com/DrMaeenSaeed.

وحذر من تداول ما ينشر في صفحات الفيسبوك باسمه.. مشيراً إلى إن تلك التصريحات أو الآراء المفبركة والمنسوبة له غير صحيحة، وأنها تخدم قوى التمرد والإرهاب.

ودعا المصدر الجميع إلى توخي الدقة والحرص في التعامل مع أي أخبار تتعلق برئيس الوزراء حاثاً على تفويت الفرصة على كل محاولات العبث بالرأي العام وإثارة الاحتقانات والتوترات استناداً على أخبار زائفة وصفحات منتحلة.