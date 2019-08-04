عاجل.. تحليق لطيران التحالف في أجواء صنعاء

حلق طيران التحالف العربي، صباح اليوم الأحد، في أجواء صنعاء. وأفاد مراسل "الخليج 365"، أن طيران التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية حلق في أجواء صنعاء بشكل مكثف الساعة التاسعة و23 دقيقة بحسب التوقيت المحلي. ولم ترد معلومات بشأن وقوع غارات فيما يتواصل التحليق إلى لحظة كتابة الخبر.

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