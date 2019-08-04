مناقشة ترتيبات تشييع جثمان الشهيد أبو اليمامة

ناقش نائب رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، هاني بن بريك، مساء السبت، مع والد الشهيد منير المشألي (أبو اليمامة)، وشقيقيه، حاتم ووجدي، وعدداً من أقربائه، ترتيبات تشييع جثمان الشهيد .

وشدد اللقاء الذي حضره، أمين عام هيئة رئاسة المجلس، أحمد حامد لملس، وعضو هيئة رئاسة المجلس، عبدالرحمن شيخ، عضو هيئة رئاسة المجلس، على ضرورة تشييع الشهيد، بمايليق بمكانته .

وأكد نائب الرئيس على جاهزية المجلس وحرصه على الإعداد لتشييعٍ على مستوى عالٍ للشهيد منير ورفاقه .

فيما أكدت الأسرة، إن الشهيد "هو ابن كل الجنوب، وأن استشهاده لم يكن مفاجئاً، بل متوقعاً فقد كان دائما مشروع شهادة يسعى إليها ويطلبها وقد نالها"، معاهدين الله والوطن، "إنهم على درب الشهيد وكل شهداء الجنوب سائرون، حتى نيل الاستقلال وتحرير كل شبر من أرض الوطن".

وأستشهد العميد منير اليافعي، أبو اليمامة، الخميس الماضي، في عملية إرهابية تبنتها ميليشيا الحوثي الإنقلابية .