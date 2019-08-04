بن بريك يطالب الشماليين بعدم النزوح إلى عدن ويحدد وضع المتواجدين فيها

طالب نائب رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، هاني بن بريك، من أبناء المحافظات الشمالية بعدم النزوح إلى عدن أو المحافظات الجنوبية .
وقال بن بريك في تغريدة له بتويتر، رصدها "الخليج 365" : نرجو من الطيبين في الشمال عدم اللجوء للجنوب وبالذات عدن .. مرجعاً ذلك إلى ثورة الشعب الجنوبي بسبب الخلايا التي دخلت عاصمة الجنوب وسهلت للإخونج وذراعهم القاعدة العمليات الإرهابية وتواطأت مع الحوثي في نقل تحركات القيادات الجنوبية والتحالف لتسهيل الاستهداف .
وأضاف أن على الموجودين حمل الهويات وإثبات محل الإقامة .
وفي تغريدة أخرى، إتهم بن بريك الشماليين بالاحتفال في عدن وتوزيع المشروبات في بعض المطاعم لمقتل شهداء الجنوب، وأضاف "ولما يتحرك الشعب لإغلاقها وإبعاد المجهولين الذين لايحملون أي اثبات ومنهم من ضبط في مقره أسلحة، تقوم قائمة القوم" .
وتابع بن بريك "عندما يتعلق الأمر بأمن الجنوب فشعب الجنوب كله حزام أمني وكله رجال أمن. فمن يوقف الشعب ؟!!" .
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