قتلى من ميليشيا الحوثي بقصف للجيش في الجوف

أعلنت الجيش الوطني، السبت، مقتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي، في قصف مدفعي غربي محافظة الجوف.

واستهدفت مدفعية الجيش مواقع متفرقة للميليشيا الحوثية بينها مخزناً للأسلحة، في مديرية المصلوب، وفقاً لموقع "سبتمبر نت".

وأدى القصف إلى تدمير المخزن، وسقوط عناصر الميليشيا بين قتيل وجريح.