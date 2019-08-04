القوات الشرعية تحرر مواقع عسكرية في صعدة

أعلنت قوات الجيش الوطني السبت، تحرير مواقع عسكرية جديدة، ومقتل وجرح عشرات من ميليشيات الحوثي بمحافظة صعدة شمالي البلاد.

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية في بيان مقتضب، أن قواته تمكنت من تحرير جبال الدخاس والخضاض التي كانت تتمركز فيها ميليشيا الحوثي بمديرية الصفراء في صعدة.

وأضاف البيان أن "تحرير هذه المواقع جاء بعد معارك أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين، فيما لم يتم التطرق إلى خسائر الجيش".

وأفاد البيان بأن "قوات الجيش تمكنت خلال المعارك من الاستيلاء على الكثير من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة كانت في قبضة الحوثيين".