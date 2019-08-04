شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن في غاية الخطورة وورد قبل لحظات ..القوة الضاربة للرئيس السابق علي عبد الله صالح تتباغت الجميع وتنتقم لمقتل ابو اليمامة وتؤدب الحوثي بطريقة اربكت كل حساباته والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في غاية الخطورة وورد قبل لحظات ..القوة الضاربة للرئيس السابق علي عبد الله صالح تتباغت الجميع وتنتقم لمقتل ابو اليمامة وتؤدب الحوثي بطريقة اربكت كل حساباته 2019/08/04 الساعة 06:33 ص Advertisements افادت مصادر مقربة من الرجل الثاني بقوات الحرس الجمهوري، قبل قليل وصوله الى عدن وانضمامه الى صفوف الشرعية. وأوضحت المصادر أن العميد احمد دحان الشيعاني قائد القوات الخاصة وصل الى عدن.

ويعتبر الشيعاني أحد قادة قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة بعد العميد احمد علي عبدالله صالح، ايام حكم والده الرئيس السابق .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر في غاية الخطورة وورد قبل لحظات ..القوة الضاربة للرئيس السابق علي عبد الله صالح تتباغت الجميع وتنتقم لمقتل ابو اليمامة وتؤدب الحوثي بطريقة اربكت كل حساباته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.