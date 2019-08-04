توكل كرمان توجه انتقادات لاذعة لقيادة حزب الاصلاح وتطالب بإقالتهم!

وجهت الناشطة اليمنية توكل كرمان الحائزة على جائزة نوبل للسلام انتقادات لاذعة لحزب التجمع اليمني للإصلاح الذي تقيم قيادته في العاصمة السعودية الرياض منذ بدء الحرب التي أعلنتها الرياض في اليمن مطلع العام 2015م.

وتساءلت كرمان في منشور لها بحسابها في "فيسبوك" عن موقف حزب الإصلاح بعد التقارب الجاري بين دولة الإمارات العربية المتحدة و إيران.

و قالت ما الذي ستفعله قيادات الإصلاح الخانعة في الرياض؟ لو أن تقارباً سعودياً إيرانياً حدث على شاكلة التقارب الايراني الإماراتي، وهل ستستمر في الدفاع عن مكة، أم ستستمر بشعار: قادمون يا صنعاء؟.

وأردفت: "عندما تفتقر الأحزاب للرؤية الاستراتيجية، تتصرف كقيادة الإصلاح الخانعة في الرياض، واصفة الحزب بأنه عبارة عن جسم فيل برأس نملة، مطالبة بعزل تلك القيادات.