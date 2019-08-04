شكرا لقرائتكم خبر عن الاعلامي الساخر محمد الربع : يفجر مفاجئة ويكشف هذا هو السبب الحقيقي لتهجير الشماليين من عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الاعلامي الساخر محمد الربع في منشور على حائطه ب تويتر تابعه هناعدن ‏مايحدث من تهجير مناطقي في عدن إحدى نتائج التفاهمات الإيرانية الإماراتية

ليصبح الشمال للحوثي والجنوب للإنتقالي.

وتابع قائلا تلاقت المصلحة الإيرانية في تعزيز وجودها في خاصرة السعودية والمضائق. مضيفا مع مصلحة الإمارات في السيطرة على الجزر والمواني المنافسة.

واختتم بالقول مبروك لإيران أصبح لها جناحين في اليمن.