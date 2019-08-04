حوثي يرتكب جريمة بشعه والسبب !

أقدم المدعو راجح أحمد منصر النزاري، أحد مجندي المليشيا الحوثية من أهالي قرية الجمالة بالحيمة الداخلية، على قتل أبيه أثناء تناولهم العشاء يوم أمس الجمعة.
مصادر محلية أفادت ان راجح يعمل مع المليشيا الحوثية منذ مطلع العام ٢٠١٧م، واثناء عودته من احدى المهام بنهم باشر والده بإطلاق النار فأرداه قتيلا على الفور.
بدورها إحتجزت المليشيا الجاني في مركز المديرية ورفضت تسليمه لأي طرف في ظل مطالبة والد المجني عليه وجد القاتل بالقصاص من حفيده ودفن القاتل مع أبيه في وقت واحد .
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