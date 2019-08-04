مدير شرطة أبين يؤكد عودة الأمن والاستقرار إلى المحفد

أكد مدير عام شرطة محافظة أبين العميد علي الكازمي، عودة الأمن والاستقرار إلى مديرية المحفد في أبين، عقب تنفيذ عناصر إرهابية عملية جبانة وغادرة استهدفت معسكر المحفد وأدت إلى استشهاد وجرح عدد من الجنود.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” عن الكازمي قوله، “إن قوة أمنية مشتركة بإسناد من طيران التحالف نفذت حملة أمنية مشتركة ودخلت المحفد وشرعت بملاحقة العناصر الإرهابية التي لجأت للفرار باتجاه الجبال”.

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وشارك في الحملة قوات أمن أبين والقوات الخاصة والجيش والشرطة العسكرية والنجدة وبإسناد وتعاون قوات التحالف.

ودعا مدير عام شرطة المحافظة، كافة أبناء ابين إلى مساندة القوات الأمنية والعسكرية والتصدي لمثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة والغادرة للمساهمة بالحفاظ على الأمن والسكينة العامة وردع كل من تسول له نفسه المساس بالأمن والاستقرار في أبين.