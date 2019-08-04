محافظ لحج يصدر قرار هام حول أبناء الشمال المتواجدين في اطار المحافظة ومديرياتها ومحلاتهم التجارية

أكد مصدر مقرب من محافظ لحج اللواء الركن أحمد عبد الله التُركي أن المحافظ وجه مساء اليوم كافة الأجهزة الأمنية بعدم ترحيل أي مواطن شمالي من المحافظة ومديرياتها.

وقال المصدر أن محافظ لحج وجه قائد اللواء ١٧ مشاة خرز ومدير امن عام محافظة لحج العميد صالح السيد وقايد الحزام الامني الاخ جلال الربيعي بعدم ترحيل اي مواطن من المحافظات الشمالية الساكنين في اطار محافظة لحج والمديريات التابعة لها وعدم التعرض لأصحاب المحلات التجارية والمطاعم وعمال الورش، ومن سيخالف ذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية".