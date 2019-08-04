شكرا لقرائتكم خبر عن هل هي زلة لسان؟ هاني بن بريك يعترف بارتكاب جريمة مكتملة الأركان في عدن .. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توعد نائب رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي الإنفصالي المدعوم إمارتياً هاني بن بريك بترحيل المواطنين الشماليين من العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات الجنوبية الخاضعة لسيطرة مليشياته.

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وتبنى بن بريك، جريمة الترحيل والإهانة التي يواجهها أبناء المحافظات الشمالية النازحين والعاملين في المطاعم والبسطات والبوفيهات، في العاصمة المؤقتة عدن.

وبرر الانفصالي ، بن بريك، بأنهم احتفلوا بمقتل المدعو "أبواليمامة" وعدد من قوات الحزام الأمني قبل أيام ، رغم تبني الحوثيين للجريمة.

وقال بن بريك في تغريدة على حسابه في"تويتر" ، رصدها "ناس تايمز": " يتم الاحتفال في عدن وتوزيع المشروبات في بعض المطاعم لمقتل شهدائنا ولما يتحرك الشعب لإغلاقها وإبعاد المجهولين الذين لايحملون أي اثبات ومنهم من ضبط في مقره أسلحة، تقوم قائمة القوم".

وأضاف : عندما يتعلق الأمر بأمن الجنوب فشعب الجنوب كله حزام أمني وكله رجال أمن. فمن يوقف الشعب ؟!!

وتشهد العاصمة المؤقتة عدن حملة تهجير لكافة أبناء المحافظات الشمالية، من قبل مليشيات ما يسمى بـ"الحزام الأمني" المدعوم من الإمارات.