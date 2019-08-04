شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : شاهد كيف أصبحت ”بطلة” مسلسل ”باب الحارة” بعد إعلان وفاتها بـ 24 ساعة في حادث مروع ؟ (فيديو صادم) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداولت مواقع فنية خبراً بعنوان وفاة نجمة مسلسل "باب الحارة، ذاكرةً فيه أن حادث سير أودى بحياة الممثلة السورية الشابة راما شاهين.

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ولكن الخبر عار عن الصحة، ولا وجود لفنانة سورية بهذا الإسم، إلّا عبر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، من قبل منتحل لشخصية الشابة اللبنانية لونا زيادة التي أوضحت في مقطع فيديو أنها اتجهت الى الجهات القضائية من أجل اقفال الصفحات المزورة.

وجاء في الخبر الكاذب: "الراحلة راما شاهين، الّتي شاركت في الجزء الأخير من مسلسل البيئة الشامية "باب الحارة"، كانت متوجّهة إلى بيروت مع أصدقائها حين تعرّضت لحادث سير نُقلت على اثره إلى المستشفى وسرعان ما فارقت الحياة عن عمر يناهز 18 عاماً".