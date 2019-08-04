شكرا لقرائتكم خبر عن بـ البكيني .. مريام فارس تظهر بإطلالة ”جريئة للغـاية” والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة مريام فارس صورة لها بالبكينى أثناء قضاء عطلتها الصيفية وقد ظهرت ” مريام ” من ظهرها فقط.
ورأى البعض أنها إطلالة متوافقة مع الجلوس على البحر ، بينما رأى اخرون انها إطلالة جريئة.
ويذكرأن ميريام فارس أثارت أزمة مع الجمهور المصري، على خلفية تصريحها بمهرجان موازين الغنائي بالمغرب أنها أصبحت ” تقيلة على مصر “.
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