شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــاجل .. "قبل قليل" مقتل الذراع الايمن "لحزب الاصلاح" في صنعاء .. شاهد من يكون ؟ (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر ميدانية لــ "المشهد اليمني" أن نجل قيادي بالتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة حجة قتل اليوم وهو يقاتل في صفوف الجيش الوطني في جبهة نهم. Advertisements وأضافت المصادر أن "عمرو" نجل القيادي في إصلاح محافظة حجة "عبده جمالة" قتل صباح اليوم في جبهة نهم شرق محافظة صنعاء هذا ويشهد حزب الإصلاح سلسلة من الإغتيالات لقياداته في المناطق الجنوبية، ويدفع ثمناً باهظاً في معركة تحرير اليمن من مليشيات الحوثي الإنقلابية.

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