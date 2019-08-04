شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــاجل .. ملك "المملكة" يفاجئ الشعب و يتزوج قبل قليل من هذه الحسناء المشهورة .. شاهد (صورة محرجة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعد نحو 3 أشهر من زواجه من امرأة كانت تعمل مضيفة طيران ، تزوج ملك تايلاند من اخرى ، حيث أقيم في تايلاند حفل زفاف أسطوري للملك "ماها فاغيرالونغكورن ، البالغ من العمر 66 عاماً. اخر الاخبار الساخنة : Advertisements وتدعى زوجة ملك تايلاند الجديدة "سنينات ونغفاغير أباكدي" 34 عاماً ، وكانت تعمل ممرضة في الجيش ، وأقدم الملك الذي سبق له الزواج أربع مرات ، على هذه الخطوة بشكل علني بعد اعتراف تايلاند بتعدد الزوجات. وظهرت زوجة الملك التي تزوجها قبل أشهر بجواره أثناء مراسم زفافه ، وظهرت زوجته الجديدة وهي على الأرض في مستوى أقل من قدمي الملك ، وذلك حسب التقاليد الملكية في تايلاند.

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