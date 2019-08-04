شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــاجل .. "الملك سلمان" يتسرع و يصدر قبل قليل قرار ملكي جديد خالف كل توقعات "قطر " ودول مجلس التعاون الخليجي .. تعرف عليه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صدر قرار عاجل من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده محمد بن سلمان، مساء اليوم السبت، بشأن دولة قطر، بعد إجراء صادم أقدمت على فعله.

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ونصَّ قرار الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان، على تخصيص رابط جديد للحجاج القطريين، بعد حجب قطر الرابط السابق، الذي أعلنت عنه وزارة الحج والعمرة في السعودية.

وأوضحت الوزارة في بيانٍ لها، نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن تخصيص الرابط الجديد qatar1440.haj.gov.sa يأتي إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان ومحمد بن سلمان، بشأن بتسهيل قدوم الحجاج القطريين.

وأشارت إلى أنه وفق توجيهات الملك سلمانومحمد بن سلمان، تمت تهيئة "كافة السبل لتسهيل قدوم الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج".

واعتبرت الوزارة أن "محاولات النظام القطري المستمرة لتسييس الحج ووضع العراقيل أمام حجاج دولة قطر، لن تثني المملكة عن تقديم كافة التسهيلات لقدومهم لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام".

وطالبت وزارة الحج والعمرة السعودية، في ختام بيانها السلطات القطرية إلى "عدم حجب الرابط الجديد وتسهيل حج مواطنيها القطريين الأشقاء".

وكانت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، رصدت الخميس الماضي، وصول أولى دفعات الحجاج القطريين إلى مدينة جدة؛ تمهيدًا إلى ذهابهم لمكة المكرمة من أجل أداء فريضة الحج.

وتتبادل السعودية وقطر الاتهامات بشأن عدم تمكين القطريين من أداء الحج والعمرة، وذلك منذ اندلاع الأزمة بينهما في عام 2017، على خلفية ملفات إقليمية.