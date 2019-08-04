التحالف ينقذ 81 افريقيا من قبضة الحوثيين بعملية نوعية بصعدة

قالت قوات التحالف العربي، ان قوات سعودية نفذت عملية نوعية نجحت بإنقاذ 81 إفريقياً في سوق آل ثابت المحرر في مديرية قطابر بمحافظة صعدة.

وأوضحت ان المليشيا الحوثية المدعومة من إيران، كانت تستخدمهم، بعمليات الإتجار بالبشر في صعدة اليمنية.

ونقلت وكالة واس السعودية تصريح، وصفته عن مصدر رسمي أن "الأفارقة المحررين بينهم 20 امرأة وطفلين، كانت المليشيات تحتجزهم في قبو بسوق آل ثابت وإجبارهم على القتال إلى جانبهم والقيام بأعمال حفر الخنادق ونقل الأسلحة".

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وأشار المصدر إلى أنه تم نقل الأفارقة المحررين إلى مركز إيواء وتوفير العلاج العاجل لهم، حيث أن أغلبهم يعانون من الاعياء بسبب الجوع وظروف الاحتجاز غير الإنسانية

وتعمل مليشيا الحوثي على استغلال الأفارقة في اليمن، لاستخدامهم في الحرب، وحفر الخنادق، وتنفيذ العمليات الهجومية، في مختلف مناطق اليمن.