المهرة: تعرض طائرتي أباتشي تابعة للتحالف لهجوم فاشل

أفاد مصدر أمني مسؤول بمحافظة المهرة بأن طائرتين "أباتشي" تابعة للتحالف تعرضت لهجوم فاشل من عناصر تخريبية مجهولة فوق سماء منطقة العبري بمديرية الغيضة، اليوم، ولم تقوم الطائرتين بأي رد فعل مماثل لسبب إن الهجوم الفاشل كان صادر من وسط المنطقة المأهولة بالسكان، من منطلق حرص قيادة التحالف العربي عدم إلحاق أي ضرر مادي بالساكنين الآمنين.

ونفى المصدر الأمني بشكل قاطع كل الأنباء التي تتحدث عن إطلاق الطائرتين النار على المناطق المأهولة بالسكان، على الرغم من تعرضها لهجوم تخريبي غادر من وسط المنطقة ومن بين منازل المواطنين، مفيداً بأن منفذي هذا الهجوم كانوا يحاولون جرّ طياري الطائرتين إلى مبادلتهم الهجوم دون أي وازع ديني أو رادع من ضمير غير آبهين بحياة المواطنين الآمنين في منازلهم.. وأوضح بأن الطائرتين عادت أدراجها إلى مواقعها دون أن تقوم بإطلاق النار على موقع الهجوم التخريبي عليها حتى وإن كان دفاعاً عن النفس، حريصين على عدم إلحاق أي ضرر مادي أو نفسي للمواطنين أو إقلاق السكنية العامة في المنطقة والمحافظة بشكل عام.

وشدد ذات المصدر على وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والمصداقية في نقل الأخبار وعلى التزامها ولو بالحد الأدنى من المصداقية والمسؤولية الاجتماعية المهنية، مبيناً بأن الأجهزة الأمنية والعسكرية في المحافظة تقوم بدورها المناط بها في البحث وإلقاء القبض على منفذي الهجوم التخريبي على طائرتي التحالف، معتبراً بأنه هجوم غير مسؤول ويعرض حياة المواطنين للخطر المباشر، لولا حرص والتزام طياري الطائرتين على عدم الرد المماثل للهجوم الذي يستهدفهم بشكل مباشر.