شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عمل مخزي وفضيحة مدوية للقنصل اليمني في جدة..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - اكد الناشط مسيفير سعيد احمد العلواني في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ان ماقام به القنصل العام بجدة اثناء الزيارة التي قام بها الى جمعية ساند الخيرية لعلاج مرضى سرطان الأطفال بجدة هي فضيحة مدوية بكل المقاييس .

مؤكدا ان القنصل لا يريد من وراء هذه الزيارة سوى الظهور الاعلامي.

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مشيرا الى انه لم يقدم اي تبرع مالي للجمعية خاصة وان مدخول القنصلية اليمنية في جدة يقدر بالملايين، واضاف " عيب ومخجل ما تغعله ياسعادة القنصل ، على الاقل كنت اخذت هدايا للأطفال اثناء الزيارة كواجب ديني وانساني

وكان القنصل العام لليمن عميد السلك القنصلي بجدة السفير علي العياشي، قد قام اليوم، بزيارة الأطفال اليمنيين في جمعية ساند الخيرية لعلاج مرضى سرطان الأطفال بجدة.

وخلال الزيارة، اطلع على خدمات الجمعية والإنجازات التي حققتها خلال العام 2018م وبرامجها العلاجية والإنسانية والاجتماعية لرعاية وعلاج الأطفال من عدة جنسيات.

واستمع السفير من ذوي الأطفال إلى شرح حول سير مراحل العلاج المختلفة التي يتلقها أبنائهم، كما تلمس احتياجاتهم للخدمات والتسهيلات القنصلية ووجه المختصين القنصليين المرافقين له بسرعة متابعتها.

وفي اللقاء الذي عقده مع القائمين على الجمعية من مختصين ومشرفين، أشاد السفير العياشي بالجهود الكبيرة التي تبذلها الجمعية في متابعة علاج الأطفال المرضى والتخفيف من معاناتهم.

من جهته أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية عبر الدكتور عبد الله باعثمان، والمستشار حمزة عون، على أهمية الزيارة وعلى الأثر الطيب لها في نفوس المرضى وذويهم.