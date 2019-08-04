وزارة الداخلية توجه بمنع الاعتداءات على أبناء المحافظات الشمالية بعدن

وجه نائب وزير الداخلية، اللواء ناصر الاخشع، مساء الجمعة، وثيقة عاجلة لمدير أمن عدن اللواء شلال شائع، بمنع الاعتداءات المتكررة على أبناء الشمال المقيمين في عدن.

وبحسب الوثيقة فإن التوجيه يمنع الاعتداء على ابناء المحافظات الشمالية وتوقيف الحملات المناوية لهم، محملة اللواء شلال شائع كامل المسؤولية عن اي تجاوزات.

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ودعا لخشع بتسيير دوريات في جميع المناطق التي تشهد اعتداءات، وشدد على فرض الامن والاستقرار بعدن.

وكانت قوات تابعة للحزام الأمني ، أقدمت بالاعتداء على أصحاب المحلات والبسطات من أبناء تعز والمحافظات الشمالية، وترحيلهم بشاحنات نقل، إلى خارج عدن، بحجة أنهم يشتغلون استخبارات للحوثي والاصلاح حد قولهم.