مقتل وإصابة أكثر من 10 حوثيين غرب قعطبة بالضالع

أفادت مصادر محلية في محافظة الضالع، السبت 3 أغسطس/آب 2019م، بسقوط قتلى وجرحى من الحوثيين جراء اشتباكات تجددت في إحدى جبهات المحافظة. وقالت المصادر، إن أكثر من 10 من المليشيات الإيرانية سقطوا بين قتيل وجريح بنيران القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية والحزام الأمني غرب قعطبة. وكانت مليشيات الحوثي تسببت بإصابةامرأة وطفلين في قصف مدفعي شنته استهدف حفل زفاف بقرية اللكمة منطقة مريس، قبل يومين. الجدير بالذكر أن قرية اللكمة سبق وأن تعرضت للقصف والاستهداف من قبل الحوثيين، وتضرر عدد من منازل وممتلكات المواطنين كان آخرها تدمير ماكينة مياه جوفية.

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