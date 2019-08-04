باصهيب : الحوثي والإصلاح تحالفا لإغتيال أبو اليمامة

علق عبد الله با صهيب، رئيس لجنة حقوق الإنسان في المجلس الانتقالي الجنوبي، على اغتيال العميد منير اليافعي قائد لواء الدعم والمساندة بقوات ”الحزام الأمني“، أن الشهيد من القيادات الجنوبية التي كانت تعمل على مكافحة الإرهاب والجماعات الإرهابية، فأصبح يشكل خطراً لكل من حزب الإصلاح والحوثيين، وما يدل على ذلك ما قاله القائد الحوثي محمد البخيتي، أن جميع الأطراف في اليمن ومنها الإصلاح والحوثيين مشتركين في اغتيال أبو اليمامة، الذي كان يسعى لتحرير الجنوب من الإرهاب.

وأكد باصهيب لـ"الخليج 365"، أن أغلب قيادات الحوثيين احتفلوا بهذه العملية، مبينًا أن هذا يدل على التنسيق بين الحوثي والإصلاح، وأن هذا التنسيق يستهدف دول التحالف.

وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان في المجلس الانتقالي الجنوبي، أن هناك قيادات في الإصلاح تدعم الإرهاب، وذلك على عكس الجنوبيين اللذين بذلوا كل الجهود لدحض الإرهاب، مبينًا أن العلاقة بين الحوثيين والإصلاح كانت خفية ولكنها الآن ظهرت للعلن.

وأوضح باصهيب، أنه كلما اشتدت العملية العسكرية ضد الحوثيين يقوم الإصلاح بإحياء تنظيم القاعدة في الجنوب، وذلك للقضاء على مشروع استعادة الدولة في الجنوب.