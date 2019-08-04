شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــاجل .. استقالة رئيس الوزراء قبل قليل بشكل مفاجئ .. تفاصيل طارئة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن الوزير الأول الموريتاني محمد سالم ولد البشير، مساء اليوم السبت، تقديم استقالة حكومته للرئيس الجديد محمد ولد الغزواني صاحب الخلفية العسكرية.

وكان الرئيس الموريتاني الجديد محمد ولد الغزواني قد تسلم مهامه الرئاسية الرسمية، يوم الخميس الماضي، ومن المنتظر أن يسمى وزيرا أول جديدا لتشكيل الحكومة.

يأتي هذا في الوقت الذي ينتظر فيه الشارع الموريتاني إعلان اسم رئيس الحكومة الجديد، وسط سرية تامة من قبل الرئيس الجديد.