شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــاجل .. استقالة رئيس الوزراء قبل قليل بشكل مفاجئ .. تفاصيل طارئة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أعلن الوزير الأول الموريتاني محمد سالم ولد البشير، مساء اليوم السبت، تقديم استقالة حكومته للرئيس الجديد محمد ولد الغزواني صاحب الخلفية العسكرية.
وكان الرئيس الموريتاني الجديد محمد ولد الغزواني قد تسلم مهامه الرئاسية الرسمية، يوم الخميس الماضي، ومن المنتظر أن يسمى وزيرا أول جديدا لتشكيل الحكومة.
يأتي هذا في الوقت الذي ينتظر فيه الشارع الموريتاني إعلان اسم رئيس الحكومة الجديد، وسط سرية تامة من قبل الرئيس الجديد.
كانت هذه تفاصيل خبر عــــــــاجل .. استقالة رئيس الوزراء قبل قليل بشكل مفاجئ .. تفاصيل طارئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.