هاني بن بريك يفاجئ الجميع برسالة عاجلة قبل قليل إلى أبناء الشمال المتواجدين في عدن

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عدن - ياسمين التهامي - طالب نائب رئيس هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي الشيخ هاني بن بريك أبناء المحافظات الشمالية بعدم اللجوء للجنوب وخاصة عدن. Advertisements جاء ذلك في تغريده نشرها بن بريك مساء اليوم على صفحته على تويتر رصدها محرر "يمن الغد" ويعيد نشر نصها : نرجو من الطيبين في الشمال عدم اللجوء للجنوب وبالذات عدن فالشعب ثائر بسبب الخلايا التي دخلت عاصمة الجنوب وسهلت للإخونج وذراعهم القاعدة العمليات الإرهابية وتواطأت مع الحوثي في نقل تحركات القيادات الجنوبية والتحالف لتسهيل الاستهداف وعلى الموجودين حمل الهويات وإثبات محل الإقامة.

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