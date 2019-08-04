عاجـــل : اول تدخل عسكري في عدن لوقف عمليات تهجير الشماليين ،، واندلاع مواجهات مسلحة في التواهي

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عدن - ياسمين التهامي - اندلعت مساء اليوم السبت اشتباكات عنيفة بين قوتين امنيتين على خلفية خلاف حول ترحيل عمال شماليين من التواهي. وقال شهود عيان ان مسلحين يتبعون قوة أمنية حاولوا اغلاق بقالة صغيرة يملكها مواطن من محافظة شمالية إلا ان جنودا من قوة أمنية أخرى تدخلوا ومنعوا الأمر. وتطور الأمر إلى اشتباكات مسلحة بين الطرفين استخدمت فيها الاسلحة المتوسطة.

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