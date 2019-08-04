شكرا لقرائتكم خبر عن ألوية العمالقة تعلق على ترحيل أبناء الشمال من عدن.. ماذا قالت؟ والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - استنكرت ألوية العمالقة المرابطة في الساحل الغربي، أعمال الاعتداء والترحيل للمواطنين الشماليين من العاصمة المؤقتة عدن.
وقالت ألوية العمالقة برئاسة الشيخ علي سالح الحسني، في بيان لها، إن تلك الممارسات والانتهاكات يقوم بها أشخاص بشكل فردي وطريقه غير مسؤولة.
ودعت قيادة ألوية العمالقة قوات الأمن في عدن الى حماية المواطنين الشماليين والحفاظ على ممتلكاتهم وعدم السماح بالأعتداء عليهم وترحيلهم من قبل اشخاص وبطريقة غير مسؤولة.
وعبرت قيادة ألوية العمالقة عن حزنها الشديد لما تعرض له ابو اليمامة وعشرات الأفراد من عملية إرهابية، إلا أنها أكدت أن الثأر لهم ليس عبر ترحيل المواطنين البسطاء ونهب ممتلكاتهم.
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