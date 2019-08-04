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عدن - ياسمين عبدالعظيم - تفاصيل المواجهات المسلحة التي شهدتها عدن قبل ساعات .. وماهي القوات التي حاولت اقتحام مبنى التلفزيون !؟

اندلعت اشتباكات مسلحة مساء اليوم السبت بين قوات الحزام الأمي ومسلحين من أبناء مديرية دار سعد شمال العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد . وقالت مصادر محلية إن الاشتباكات اندلعت بعد أن منع أبناء مديرية دار سعد قوات الحزام الأمني من ترحيل أبناء المحافظات الشمالية من عدن. وفي نفس السياق اندلعت اشتباكات مسلحة أخرى في مبنى تلفزيون عدن بمديرية التواهي بعد أن داهمت المبنى قوات عسكرية بالأطقم والاسلحة المتوسطة. Advertisements وأكدت المصادر أن القوات المهاجمة لمبنى التلفزيون لم يتبين بعد ما اذا كانت تتبع أي جهة معينة في حين لم يتم معرفة أسباب الهجوم على المبنى وفقا لما أورده موقع الصحوة نت. وفي وقت لاحق أكد قال شهود عيان لصحيفة الامناء في منطقة التواهي أن الاشتباكات التي جرت عصر اليوم كانت بسسب حدوث نزاع بين الحراسات الأمنية للمبنييين التابعين للتلفزيون والآخر للأمن السياسي. وتطور النزاع إلى اشتباكات مسلحة بين الطرفين دون تسجيل اي إصابات وبعد تدخل الأمن تم توقف إطلاق النار واتخاذ الاجراءات. واستغرب مواطنون من الأكاذيب التي تم الترويج لها في بعض وسائل الاعلام ان الاشتباكات كانت بسسب ترحيل شماليين مطالبين وسائل الإعلام توخي الدقه والمصداقية.

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