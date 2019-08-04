ورد الآن : قرار حكومي مفاجئ حول ترحيل أبناء تعز من عدن "نص القرار"

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - اصدر محافظ محافظة تعز الاستاذ نبيل شمسان، قراراً بشأن تشكيل لجنة لاستقبال وايواء المهجرين قسراً من المحافظات الجنوبية. وتلقى "يمن الغد" نص القرار ويعيد نشر نصه كما ورد: شاهد أيضاً: Advertisements مادة ( ١ ): تشكل لجنة الاستقبال على النحو التالي : ١ - محمد عبدالعزيز الصنوي وكيل المحافظة لشئون الحجرية رئيساً ٢ - م / رشاد الاكحلي وكيل المحافظة - نائب رئيس اللجنة الفرعية للإغاثة - عضوا ٣ - قائد اللواء ٣٥ مدرع عضوا ٤ - قائد اللواء الرابع مشاة جبلي عضوا ٥ - مدير عام مديرية الشمايتين - رئيس المجلس المحلي - عضوا ٦ - مدير عام مديرية المواسط - رئيس المجلس المحلي - عضوا ٧ - مدير عام مديرية المعافر - رئيس المجلس المحلي - عضوا ٨ - مدراء شرطة مديريات ( الشمايتين - المواسط - المعافر ) اعضاء مادة ( ٢ ) تتولى اللجنة استقبال وايواء المهجرين قسراً من المحافظات الجنوبية عقب احداث التفجيرات الارهابية التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٨/١ م وتقديم المساعدات الأنسانية لهم . مادة ( ٣ ) : تكلف اللجنة بالتواصل مع منظمات المجتمع المدني الحقوقية لتوثيق عملية التهجير وفق المعايير الدولية لميثاق الامم المتحدة المتعلقة بالتهجير القسري . مادة ( ٤ ) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه . صدر بديوان عام المحافظة الموافق ٢٠١٩/٨/٢ م أ. نبيل شمسان محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي

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